Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor

Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ürgüp'ün tarihi ve kültürel değerlerinin turizm değerlerinin en güzel şekilde katılımcılara sergileneceği Uluslararası festivale; Gürcistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya'dan misafirler katılacak.

Festival, 10 Eylül'de saat 15: 00'te Şölen alanında kurulacak festival köyünde Ürgüp'ün köylerinin stantları, folklör ve animasyon gösterileri, Uluslar arası resim sergisi, yemek ikramları, yarışmalar ve üzüm ikramları ile dolu dolu şekilde start alacak. 18: 30'da başlayacak festival korteji ile Ürgüp'ün turistik ve kültürel değerleriyle Damsa Çayı etrafındaki festival alanına hareket edilecek. Ürgüp ve köylerinde bağcılığın 5 bin yıllık geçmişe dayandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Uluslar arası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali yarım asırdır, Ürgüp üzümünün pekmezden köftüre ve daha birçok farklı ürüne uzanan yolculuğuna şahitlik ediyor. Türkiye ve dünyadan çok sayıda turisti ağırlayacağımız festivalde; eğlenceli yarışmalar, ünlü isimlerin yer aldığı konserler, yarışma ve folklor gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek" dedi. Bölge turizmi için önemli bir yeri olan sıcak hava balonlarının da festivalin her aşamasında yer alacağını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bu yıl festivali balonların görsel şöleniyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Festival kapsamında bu yıl 500 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceklerini de ifade eden Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne ve Kapadokya Üniversitesi'ne bağlı Ürgüp'teki okullara bu yıl kayıt olan 50'şer öğrenciye balon uçuşu hediye edeceklerini kaydetti. Festivalde 10 Eylül akşamında Gencer Savaş orkestrası ve Niran Ünsal, 11 Eylül'de de Elif Buse Doğan ve Buray balon gösterileri eşliğinde sahne alacak.

12 Eylül'de Turasan bağlarında bağ bozumu yapılarak festival tamamlanacak. - NEVŞEHİR

Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mansur Yavaş Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Ali Öztürk Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül'de Başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 09:14:10. #1.14#

title