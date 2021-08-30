"Ürgüp 49. Uluslararası Bağ Bozumu ve Balon Festivali"ne doğru

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Eylül Cuma günü ilçedeki Şölen Alanı'nda başlayacak olan festivalde, halk oyunları ve animasyon gösterisi, yarışmalar, resim sergisi düzenlenecek, katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçede bağcılığın uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Festival, yarım asırdır, Ürgüp üzümünün pekmezden köftüre ve daha birçok farklı ürüne uzanan yolculuğuna şahitlik ediyor. Türkiye ve dünyadan çok sayıda turisti ağırlayacağımız festivalde, ünlü isimlerin yer aldığı konserler ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bölge turizmi için önemli yeri olan sıcak hava balonları da festivalin her aşamasında yer alacak." dedi.

Festival kapsamında, 500 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceklerini de ifade eden Aktürk, 12 Eylül'de yapılacak bağbozumu etkinliği ile programın sona ereceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin