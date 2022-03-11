Üreticilere damızlık koç desteği sürüyor

MANİSA (Bültenler) - Salihli Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törenle Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerinde bulunan üreticilere yüzde 75 hibe destekli olarak 62 adet damızlık koç dağıtıldı.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında üreticilere desteklerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje ile Salihli'de 20, Alaşehir'de 13, Ahmetli'de 8, Sarıgöl'de 7 ve Köprübaşı'nda 14 olmak üzere toplam 62 adet damızlık koç üreticilere teslim edildi. Salihli Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şube Müdürleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Son yıllarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde çok güzel projeler yapıyoruz. Manisa gibi bir tarım şehrinde hakikaten verdiğimiz her şeyin karşılığını çok fazla veren siz üreticilerimize de farklı imkanları, farklı girdileri sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla biz de bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Buradaki koçlar Karacabey TİGEM'den özel olarak seçildi. Sizlerden aldığımız dönüşlerde de koçların çok beğenildiğini görüyoruz. Koçlarımız sürülerinize bereket getirsin. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa projelerimiz devam edecek. Bugüne kadar fidan projemiz, biyoteknik mücadele projesi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tarıma ayırdığı kaynaklardan dolayı şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerin Faydasına Yönelik Çalışmalarımız Sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, "Ortak bir çalışmanın sonuçları için yine bir aradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde geçen yıl başlatmıştık bu çalışmayı. 140 adet koçu düzenlediğimiz programlarla üreticilerimizle buluşturmuştuk. Bu sene müdürümüzün talebi, üreticilerimizin memnuniyeti ve taleplerinin artmasıyla 200 tane damızlık koça çıkardık. 20 tane de teke tedarik ederek sizlerle buluşturuyoruz. Umarım hayırlı uğurlu olur, faydasını görürsünüz. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden itibaren sektördeki tüm paydaşlarımız gibi il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte sürekli istişare halindeyiz. Üreticilerimizin faydasına olacak her türlü hizmeti yerine getirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Erken uyarı istasyonlarından, hayvan içme suyu göletlerinden, biyoteknik mücadeleye, meyvecilik, yem bitkisi konularında çalışmalarımız devam edecek. Bu koçlarımızı da yüzde 75 hibe desteği ile sizlere sunmaya çalışıyoruz. Umarım sürüde iyi bir kan değişimi ve verim artışı sağlamış oluruz" dedi.

Üreticilerden Başkan Ergün'e Teşekkür

Konuşmaların ardından 62 adet merinos ve kıvırcık cinsi damızlık koçlar üreticilere teslim edildi. Üreticiler de sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

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