Ürdünlüler İsrail'le yapılan "enerji karşılığı su" mutabakatını protesto etti

Ürdün'de hükümetin İsrail'le imzaladığı enerji karşılığında su teminini kapsayan "niyet beyanı" protesto edildi.

Ülkedeki parti ve sendikaların çağrısı üzerine başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yürüyüşte Ürdünlüler, İsrail ile ortak enerji ve su projesinin fizibilitesi için müzakere sürecine girilmesine tepki gösterdi.

Yürüyüş El-Hüseyni Camisi'nin yaklaşık bir kilometre uzağındaki En-Nahil Meydanı'nda son buldu.

Ürdün Su Bakanlığı, 22 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ürdün, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2022 yılında enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı" imzaladığını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve İsrail'le komşu olan 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusundaki en fakir ikinci ülkesi.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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