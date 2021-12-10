Ürdünlü kadın, el dokuma kilimleriyle yok olmaya yüz tutmuş bir zanaatı yaşatıyor

Ürdün'de yaşayan 4 çocuk annesi Halime el-Kayde, koyun yününden yaptığı el dokuma kilimlerle hem kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Ürdün Toplumsal Kalkınma Bakanlığı ve uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın yürüttüğü projeyle bölgede desteklenen el dokumacılığı, "nesli tükenmekte olan zanaat" kabul ediliyor.

Madaba ilinin Mukavir beldesinde yaşayan 54 yaşındaki Kayde, yaklaşık 30 yıldır koyun yününü eğirerek geleneksel yöntemlerle birbirinden güzel kilimler dokuyor.

Çocuklarına olan sevgisiyle her sabah aynı enerjiyle işine koyulan Kayde, annesi ve anneannesinden öğrendiği kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı yaşatıyor.

Eğitime önem veren bir anne

İkisi kız ikisi erkek 4 çocuğu bulunan Kayde, çocuklarının eğitimine çok önem veren bir anne. Kayde, kocasının da desteğiyle hep çocuklarının en iyi şekilde eğitim alması için çalışmış.

Oğulları mühendis ve İngilizce öğretmeni olan Kayde'nin kızlarından birisi de üniversitede işletme bölümünde akademisyen olarak görev yapıyor. Diğer kızı ise spor alanında yüksek lisans mezunu.

Eğitim ve öğrenime merakı bulunan ve çocuklarına moral vermek kendisi de üniversiteye giren Ürdünlü anne, 2011 yılında işletme bölümünü bitirmiş.

Kilimlerinde geleneksel desenlere yer veriyor

Kilim dokuma sürecini AA muhabirine anlatan Kayde, yılda sadece bir kez yapılan koyun yünü kırkma işlemiyle işe başladığını, daha sonra ihtiyaçları miktarında yünü yıkadıklarını ve açtıklarını söyledi.

Eğirerek ip haline getirdiği yünü geleneksel yöntemlerle farklı renklerde boyadığını belirten Kayde, sonraki süreçte de tezgahına geçip kilim dokumaya başladığını aktardı.

Kilimlerinde geleneksel desenlere yer verdiğini ifade eden Kayde, "Bu zanaatı 1985 yılında annem ve anneannemden öğrendim. Çok şükür el dokumacılığında usta oldum." dedi.

Salgın sonrasında kilimlerin müşterileri azaldı

Kayde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce kilimlerinin turistlerden çokça müşterisi olduğunu ancak salgının ardından bu sayının azaldığını kaydetti.

El emeği olduğu ve uzun vakit aldığı için kilimlerin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu dile getiren Kayde, "Kilimlerin fiyatı, büyüklüğüne, tasarımına ve yapılış vaktine göre değişiyor. Ama en düşük fiyat 70 dolar diyebilirim." ifadesini kullandı.

Ülkesinde bu işi yapan kadınlardan biri olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Kayde, halihazırda ülke içinde ve dışında bu alanda eğitim veren biri olduğunu sözlerine ekledi.