Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu Üyeleri Büyükelçi Karagöz'le Görüştü - Amman
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleriyle bir araya gelmesi Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün toplantıdaki açıklamaları Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj Türkiye'nin Amman...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleriyle bir araya gelmesi
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün toplantıdaki açıklamaları
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'e plaket takdim edilmesi
Komisyon Başkanı Yahya es-Suud ile röportaj Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleriyle Filistin'de yaşanan gelişmeleri görüştü.
Başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede, Karagöz, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının tamamıyla reddedildiğini gösterdiğini söyledi.
Türkiye ve Ürdün arasında Filistin meselesi konusundaki koordinasyon ve iş birliğinin devam ettiğini ifade eden Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de bu konuyu ele aldıklarını kaydetti.
Komisyon Başkanı Yahya es-Suud ise Ürdün'ün müttefiksiz kaldığına işaret ederek, Türkiye'nin Ürdün'ün yanında yer alması gerektiğini vurguladı.