Ürdün Meclisi'nde, Zeytin Dalı Harekatı" Bilgilendirmesi

Ürdün Senato Başkanı Faysal el-Fayiz, Türklerin Suriye'yi istikrarlı ve toprak bütünlüğü içinde görmek istediğini söyledi.

Ürdün meclisinde düzenlenen oturumda, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Türkiye-Ürdün Dostluk Komisyonu'na Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Amman Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fayiz oturumda yaptığı konuşmada, "Türkler, güvenli, istikrarlı ve toprak bütünlüğü olan bir Suriye görmek istiyor." dedi.

Türkiye'nin terörle bağlantılı meşru güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Fayiz, Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkileri de "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Karagöz ise Zeytin Dalı Harekatı'nın rastgele değil ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin, halkının ve sınırlarının güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin "işgal gücü" olduğu yönündeki ithamların kabul edilemeyeceğini dile getiren Karagöz, harekatın nefsi müdafaa temelinde yürütüldüğünü kaydetti.