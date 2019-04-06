Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber Yaptığımız İşlerin Ortak Geleceğimizi Etkileyeceğini Hatırlayın"

- Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın"

AMMAN - Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın" dedi.

Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışını yapan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün yüksek ekonomik imkanları olduğunu ve bu imkanların öncelik aldığını söyledi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, sektörün imkanlarının Ürdün'ün serbest ticaret anlaşmaları ve bir milyardan fazla tüketici ile olan güçlü ticari ilişkilerine dayandığını belirterek katılımcılara "Ekonomik modelleri konuşurken, gençlere hizmet edeceğimizi ve onları nasıl hayallerine ulaştırabileceğimizi düşünmeliyiz. Çevre yönetimini konuşulurken, genelleri değil küçük faaliyetleri düşünüp öyle karar vermeliyiz. Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın" dedi.

Öte yandan bu yıl foruma devlet başkanları, 50 ülkeden binden fazla iş adamı, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi, uluslararası organizasyon, medya ve akademisyenin katılacağı enerji, kadın hakları, çevre gibi farklı konuların konuşulacağı belirtildi.

Kaynak: İHA