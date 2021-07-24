Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında başta savunma ve güvenlik alanlarında olmak üzere stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarının yanı sıra terörle mücadelede uluslararası çabalar ele alındı.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 03:39:43. #1.15#

title