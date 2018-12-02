Ürdün'den Libya'da Siyasi Çözüme Ulaşma Çabalarına Destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Libya'da siyasi çözüm için harcanan çabaları desteklediğini bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, resmi temaslarda bulunmak için Ürdün'e gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kral Abdullah ile Serrac, yatırım, ticaret, medikal turizm, yüksek öğretim ve güvenlik koordinasyonu alanlarında iki ülke arasındaki iş birliği düzeyinin geliştirilmesi amacıyla ümit vadeden fırsatlardan yararlanmak için çaba gösterme konusunda anlaştı.

Görüşmede, ayrıca Filistinliler ile İsrailliler arasında kalıcı ve adil bir barış sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kral Abdullah "Libya'da istikrar, güvenlik ve daha iyi bir geleceğin sağlanması için siyasi çözüme ulaşma çabalarını destekliyoruz." dedi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac da iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle söz ederek, iş birliği ufkunu genişletmek ve daha fazla başarı elde etmek için ortak çalışmalar yürütmede kararlı olduklarını vurguladı.

Serrac, ülkesinin, Libya vatandaşlarına tedavi hizmeti sunan Ürdün hastanelerine borcunu ödemeye başlayacağını belirtti.

Libya'nın Ürdün hastanelerine borcu yaklaşık 220 milyon dolar.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, cumartesi günü başkent Amman'a gelmişti.