Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

AA / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 350 yayınevinin katıldığı Amman 20. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Ürdün'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 350 yayınevinin katıldığı Amman 20. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıllık aradan sonra Ürdün Yayıncılar Derneği ve Amman Belediyesi tarafından başkent Amman'daki havaalanı yolu üzerinde kurulan ve 2 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışı Kültür Bakanı Ali el-Ayid'in katılımıyla gerçekleşti.

Fuar Müdürü Cebr Ebu Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve Kraliyetin himayesinde açıldığını söyledi.

Ürdün Krallığı'nın yüzüncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde açılan fuara büyük ilgi olduğuna ve pandemi nedeniyle okuyucularda kitaba dair özlem oluştuğuna değinen Ebu Faris, fuar kapsamında farklı kültürel etkinlikler ve faaliyetler düzenleneceğini aktardı.

Pandemi öncesinde düzenlenen fuarı 350 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Ebu Faris, bu yıl bu sayının 400 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Fuara, Türkiye'den Mosaic ve Bassair yayınevlerinin yanı sıra Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Irak, Suriye, Kuveyt, Fas, Tunus, Mısır, Sudan, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, İtalya ve Çin'den toplamda 350 yayınevi katılıyor.

Mosaic Yayınevi Pazarlama Müdürü Muhammed Mekki yaptığı açıklamada, Amman fuarına ilk defa katıldıklarını ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mekki, yayınevi olarak modern araştırmalara ağırlık verdiklerini ve pek çok yeni kitabı okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı
AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Valentin Rosier Mesut Özil Şenol Güneş Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:10:32. #1.17#