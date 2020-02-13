: Ürdün'de Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait tabloların yer aldığı sergi açıldı

13.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:37

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Ürdün Güzel Sanatlar Müzesi'nde açılan sergi

Serginin açılışının yapılması

Serginin açılışına katılan Ömer Fevzi Efendi'nin yeğeni Ürdün Prensi Asım bin Nayif

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu ile röportaj

Sergilenen tablolar ve sergiye gelen ziyaretçiler Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmet Reşad'ın torunu Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait eserlerin yer aldığı resim sergisi açtı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz'ın himayesinde ve YEE ile Ürdün Kraliyet Güzel Sanatlar Derneği iş birliğiyle Ürdün Güzel Sanatlar Müzesi'nde açılan sergide, Fevzi Efendi'ye ait tablolar sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Ömer Fevzi Efendi'nin yeğeni Ürdün Prensi Asım bin Nayif de katıldı.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fevzi Efendi'nin sergideki tablolarının yeğenleri Asım ve Ali bin Nayif tarafından getirildiğini söyledi.

Ürdün'de ilk defa böyle bir serginin açıldığını belirten Eroğlu, amaçlarının Fevzi Efendi'yi ve sanatını tanıtmak olduğunu ifade etti.

Eroğlu, serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı münasebetiyle İstanbul'da da tekrarlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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