Ürdün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı iddiası
Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdünlü resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Avadallah'ın halen ülkede gözaltında olduğu belirtildi.
ABD merkezli Washington Post gazetesi, üst düzey bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki bir heyetin Ürdün'e giderek darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep ettiğini ileri sürmüştü.
KAYNAKLAR İDDİALARI YALANDI
Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdünlü resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Söz konusu kaynak, hakkındaki hukuki işlemlerin devam ettiği Avadallah'ın ülkeden ayrıldığına yönelik sosyal medya platformlarında dolaşan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.
SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI VERİLMİŞTİ
Prens Hamza, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı. Amman Başsavcısı Hasan Abdellat da 6 Nisan'da yayımladığı yazılı açıklamayla, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle itham edilen 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.