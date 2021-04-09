Ürdün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı iddiası

Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdünlü resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Avadallah'ın halen ülkede gözaltında olduğu belirtildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, üst düzey bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki bir heyetin Ürdün'e giderek darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep ettiğini ileri sürmüştü. KAYNAKLAR İDDİALARI YALANDI Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdünlü resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Söz konusu kaynak, hakkındaki hukuki işlemlerin devam ettiği Avadallah'ın ülkeden ayrıldığına yönelik sosyal medya platformlarında dolaşan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.