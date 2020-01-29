29.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:42

Bir çocuğunun annesi Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı. Yaşanan gelişme sonrası Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Mehtap Algül kimdir? Mehtap Algül kaç yaşında, nereli konuları araştırıldı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu Doğum Tarihi: 30 Haziran 1987

Uraz Kaygılaroğlu Kaç Yaşında: 32 yıl yaşında

Uraz Kaygılaroğlu Nereli: Balıkesir

Uraz Kaygılaroğlu Eşi: Melis İşiten (e. 2014–2019)

Uraz Kaygılaroğlu Çocukları: Ada Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu Ebeveynler: Gamze Yücer, Mehmet Ali Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu, (d. 30 Haziran 1987) Türk dizi oyuncusu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

URAZ KAYGILAROĞLU YER ALDIĞI YAPIMLAR

• Sıra Sende Türkiye

• Kuyruk (2016) (sunucu)

• Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

• Takip (2014) (Sunucu)

• Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

• Kamuflaj (2012) (Sunucu)

URAZ KAYGILAROĞLU YER ALDIĞI FİLMLER

• Eltilerin Savaşı (2020)

• Karakomik Filmler (2019) - Ethem

• Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Volki (Sinan)

• Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

• Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı beyrek

• Dönerse Senindir (2016) - Kurt

• Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

• Ejder Kapanı (2009)

• Mezuniyet (2009)

URAZ KAYGILAROĞLU YER ALDIĞI DİZİLER

• Sefirin Kızı (2019-) - Gediz

• Aynen Aynen (2019) - Emir

• Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

• Masum Değiliz (2018) - Mert

• Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

• Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

• Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

• Eski Hikâye (2013) - Ömer

• Harem (2012) - Feminen Ağa

• Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

• Es Es (2009-2010) - Fethi

• Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) - Ferhat

• Milyonda Bir (2008) - Berke

MEHTAP ALGÜL KİMDİR?

Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin altında kurulan BAU NEXT'in yöneticiliğini yapmakta. Türkiye'de ilk defa kurulan dijital platform merkezinde, değişen sistemin takibi ve influencerlar ile birlikte yenilenen özellikler araştırılıyor. Ayrıca Bahşehir Üniversitesi'nde okuyan yüksek takipçili isimlerle de marka yönetimi konusunda projeler geliştiriyor.

Bu başarısının arkasında ünlü isimlerle olan iletişimi ve yanı sıra mesleğinde edindiği tecrübelerde var. Bazıları:

EKONOMİ BAKANLIĞI

Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – İhracat Genel Müdürlüğü | Haziran 2007-Ağustos 2007

BOTAŞ

Intern – Uluslarası Projeler | Ekim 2010-Şubat 2011

PARK DANIŞMANLIK

Uluslarası Ticaret Uzmanı | Mart 2012-Eylül 2014

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017

BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor

Mehtap Akgül

Mehtap Akgül

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