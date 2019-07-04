Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten boşanıyor! Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanacaklarını duyurdu. Bir kızları bulunan çiftin boşanma haberi sosyal medyada olay oldu. Uraz Kaygılaroğlu dizileri ve filmleri haberimizde.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan genç oyuncu Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. ' 'Pis Yedili'' adlı gençlik dizisiyle tanınan oyuncu, dizide Can karakterine hayat verdi. '' Harem'' adlı dizide de yer aldı.

YEDİ GÜZEL ADAM DİZİSİNDE YER ALDI

Uraz Kaygılaroğlu, ''Eski Hikâye'' dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. '' Tam Zamanı'' ve ''Takip'' adlı bilgi yarışmalarını sundu. '' Yedi Güzel Adam'' dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolüne can verdi. Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde oynadı. TRT1'in ''Kuyruk'' adlı yarışmasının sunuculuğunu yaptı. '' Klavye Delikanlıları'' dizisinde Volki rolünü canlandırdı.

DİZİ VE FİLMLERİ

Oyuncu; 2016'da Dönerse Senindir, Kuyruk, 2015'de Baba Candır dizisi ile Ve Kazanan yarışmasında, 2014 Yedi Güzel Adam, 2014'de Takip ile 2013'de Tam Zamanı yarışmalarında sunuculuk yaparak, dizilerde boy gösterdi. 2013 Eski Hikâye, 2012 Harem, Kamuflaj yarışması, 2011-2013 yılları arasında Pis Yedili, 2009 Mezuniyet, Canını Sevdiğiminin İstanbul'u, 2008 Es Es, Milyonda Bir dizi ve yarışmalarında bulundu.

MELİS İŞİTEN İLE EVLENDİ

Genç oyuncu, Haziran 2014 yılında oyuncu Melis İşiten ile dünyaevine girdi. Ardından 5 Aralık 2016'da kızları Ada dünyaya geldi.