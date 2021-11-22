ÜNYE'DE YOL YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

Ünye Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan Konkasör Şantiyesi ve yatırımlarla işler hale gelen beton santrali sonrası ilçe genelinde yol yatırımları ciddi oranda hız kazandı.

Ünye genelinde kent merkezinde birçok mahallede elektrik, su, telekomünikasyon, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapıları ile eş zamanlı yürütülen yol yatırımları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Yüksek mahallelerde ise artan yağış rejimi ile birlikte beton yollar önem kazanırken Ünye Belediyesi yoğun şekilde beton yol yapımına devam ediyor.

Başkan Tavlı, "Yaptığımız Doğru Yatırımlarla Yol Hizmetlerimiz Hız Kazandı"

Konkasör Şantiyesi ve Beton santrali ile birlikte yol yatırımlarının ciddi manada hız kazandığını belirten Ünye Belediyesi Başkanı Hüseyin Tavlı, "Artık çok daha uygun maliyetle kendi tesislerimizde yol malzemesi için gerekli her şeyi hızlı bir şekilde üretiyor ve vatandaşlarımız yol hizmeti olarak sunuyoruz. Özellikle bölgemizde iklim değişikliğine bağlı olarak artan yağış rejimi bizlere beton yolun önemini bir kez daha göstermiş oldu. Bu minvalde uzun yıllar bakım gerektirmeyen beton yol yatırımlarına hız verdik. Kendi tesislerimizde yaptığımız üretimle çalışma takvimimiz doğrultusunda beton yol hizmetlerimiz ilçemizin birçok mahallesinde eş zamanlı olarak devam ediyor" dedi.

Kent Merkezinde Altyapı ve Yol Çalışmaları Eş Zamanlı Devam Ediyor

Ünye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ünye merkezinde birçok mahallede elektrik, su, telekomünikasyon, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları devam ederken, bu çalışmaların tamamlandığı mahallelerde hızlı bir şekilde parke yol ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarına başlanıyor. Çalışmaları yakından takip eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise ekiplerden bilgi alarak gerekli denetlemeleri gerçekleştiriyor.

Başkan Tavlı, "Ünye'mizi Yol Yatırımları Anlamında Adeta Yeniden İnşa Ediyoruz"

Ünye genelinde geniş bir yol ağı olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gerek alt yapı gerekse üst yapı anlamında kent genelinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

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