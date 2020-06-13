Ünye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Ünye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

13.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:25

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aksu'nun (44) kullandığı 55 HC 127 plakalı kamyon, Günpınarı Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç idaresindeki 73 SG 567 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyondaki Adem Tara (35) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Aksu, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ünye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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