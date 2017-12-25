Ünye'de Kore Gazileri Ayla Filmini İzledi

Ünye'de Kore gazileri Ayla filmini izledi



ORDU - Ünye Kaymakamlığı Ünye Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, 4 Kore gazisi, aileleriyle Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatan 'Ayla' filmini izledi.

UNİPORT alışveriş merkezindeki etkinliğe, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mevlana Gözüböyük, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Yalçın Taşçıoğlu, 4 Kore Gazisi ve aileleri katıldı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, filmi izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi çok beğendiğini, ayrıca gazilerle izlemenin çok daha güzel olduğunu söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Gerçekten duygu dolu bir film. Bizi bu akşam asıl duygulandıran bizimle birlikte bu duyguyu yaşayan gazilerimizin yanımızda olması. Kore'de 751 şehit vermiş bir ülkeyiz. Türkiye o yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin çağrısına cevap veren 16 ülkeden bir tanesi. Özellikle Kurtuluş savaşından sonra Türkiye'nin muharip gücünü görmesi açısından da önemli bir deneyim. Ancak görüyoruz ki aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala bugün dünyanın birçok ülkesinde Ayla filminde olduğu gibi 1.5 milyon çocuk savaş mağduru. Ülkemiz bu anlamda başta Suriye ve Irak olmak üzere savaş mağdurlarına ev sahipliği yapan ve kol kanat geren bir devlet" dedi.