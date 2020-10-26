Unutursam Fısılda filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?
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Unutursam Fısılda filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

26.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:31
Unutursam Fısılda filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Türk melodram sinema filmi Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? Unutursam Fısılda hangi kanalda yayınlanacak? ATV'de saat kaçta başlıyor?

Unutursam Fısılda filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Çağan Irmak yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Unutursam Fısılda filmi tüm detayları ile haberimizde.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Unutursam Fısılda, yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Türk melodram sinema filmi. 29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girmiştir.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün akşam yani 26 Ekim 2020 Pazartesi akşamı saat 23:45 'de Unutursam Fısılda ATV ekranlarına gelecek. Gece saat 12'ye çeyrek kala bu filmi izleyebilirsiniz.

Unutursam Fısılda filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hümeyra - Hatice/Ayperi

Işıl Yücesoy - Hanife

Köksal Engür - Erhan

Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)

Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)

Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)

Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)

Gürkan Uygun

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