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Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor Diyarbakırlı işletmeci unutulmuş lezzetler arasına giren 'perde ciğerini' gün yüzüne çıkarmak istiyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı işletmeci unutulmuş lezzetler arasına giren 'perde ciğerini' gün yüzüne çıkarmak istiyor.

Diyarbakır'da, ciğer kebabının çeşitlerinden perde ciğeri damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor. Kentin en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Diyarbakır'da yemek sektöründe işletmecilik yapan Cemil Çelikten, yeni neslin pek bilmediği ama yıllar önce çok severek tüketilen perde ciğerini gün yüzüne çıkarmak istediklerini ifade etti. Çelikten, "Diyarbakır'da unutulmuş bir lezzet olan perde ciğeri halka yeniden tanıtmak istedik, uzun yıllardır unutulmuştu. Perde ciğeri Diyarbakır'ımızın kültürünü damak zevkini anlatan bir yemektir. Onu yeniden gün yüzüne çıkarmak bize gurur veriyor. Diyarbakır'da son birkaç yıldır perdeli ciğeri yaptıktan sonra artık yavaş yavaş diğer işletmelerde yapmaya başladı, bu bizi mutlu ediyor" dedi.

"Diyarbakır'ımızı en güzel şekliyle her yönüyle kültürünü yaşatmak istiyoruz"

Çelikten, Diyarbakır'ı en güzel şekilde yaşatmak istediklerini belirterek, "Biz perde ciğerini yeniden yapmaya başlarken Diyarbakır'ın kültürünü yaşatmak için, bu lezzetin kaybolmaması adına başladık. Şehrimizi en güzel ve her yönüyle tanıtmak istiyoruz. ve bu aralar artık perdeli ciğere talep çok hatta müşterilerimiz gelmeden önce istiyor biz ona göre yapıyoruz ayarlıyoruz çünkü yapımı ciğer kebaba oranla daha zor. Biz bu yemek kültürünün kaybolmamasını ve daha çok kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor

Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor

Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor

Unutulmuş lezzet perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor
İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri
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