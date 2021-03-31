Unutulmaya yüz tutan yün eğirme işi Batman'da yaşatılıyor
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Unutulmaya yüz tutan yün eğirme işi Batman'da yaşatılıyor

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Unutulmaya yüz tutan yün eğirme işi Batman'da yaşatılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan bazı kadınlar unutulmaya yüz tutan yün eğirme işini sürdürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan bazı kadınlar unutulmaya yüz tutan yün eğirme işini sürdürüyor.

Sümeyye Yıldız, yün eğirmeyi küçük yaşlarda annesinden öğrendiğini belirterek, teknolojinin gelişmesi ile unutulmaya başlayan bu işi mahalledeki kadınlarla kiraladıkları bir evde sürdürdüklerini söyledi.

Bu işi sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, "Eskiden yünleri kendi hayvanlarımızdan elde ederdik. Şimdilerde köye gitmediğimiz için yünleri köylerden temin ediyoruz. Yünleri önce yıkıyoruz. Kuruduktan sonra tarayıp eğirerek, ip haline getiriyoruz. Daha sonra bu iplerle yün çorap, yelek, kazak üretiyoruz." dedi.

Yıldız, teknolojinin gelişmesi ve zahmetli olması nedeniyle gençlerin bu işi yapmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama bu bizim aynı zamanda kültürel değerlerimizi de oluşturuyor. Çevreden siparişler var. Sipariş olursa başka illere de göndermeyi düşünüyoruz. Genelde çeyiz olarak yapıyoruz. Hazırladığımız çoraplara, kazaklara yöremize özgü eski motifleri de işliyoruz. Bu şekilde bu motiflerimiz de kaybolmuyor. Zahmetli olsa da bu bizim kültürümüz. Bunun yok olup gitmesini istemiyoruz. Eğer bize destek olunursa mahalledeki kadınlarla bu işi büyüterek hem aile bütçesine katkıda bulunacağız hem de kaybolmaya yüz tutan geleneğimizi yaşatmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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