Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, 1 dakika kalıp kendini dışarı atıyor

Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, 1 dakika kalıp kendini dışarı atıyor Yaz-kış 12-13 derece olan kükürtlü su, şifa arayanların akınına uğruyor Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya'nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, 1 dakika kalıp kendini dışarı atıyor

Yaz-kış 12-13 derece olan kükürtlü su, şifa arayanların akınına uğruyor

ANTALYA - Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya'nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Suyun soğuk olmasından dolayı girenler 1 dakika içerisinde geri çıktı.

9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre'de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor. Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor. Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

Şifalı sular kataloğunda yer alıyor

İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor. Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Suyun soğuk olmasından dolayı girenler 1 dakika içerisinde geri çıkıyor.

Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, "Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat'tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, 'Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim' dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk