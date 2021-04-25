Unsigned Group Dev1ce ile anlaştı!
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Unsigned Group Dev1ce ile anlaştı!

Unsigned Group Dev1ce ile anlaştı!
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Böylelikle Dev1ce yeni espor ajansı ile anlaşmış oldu.

Unsigned Group, geçtiğimiz günlerde NIP'e transferiyle CS: GO espor sahnesinin gündemine oturan dev1ce ile anlaştığını duyurdu.

Ajans duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyurdu.

Coldplay müzik grubunun üyelerinden biri olan Guy Berryman'ın yürüttüğü Unsigned Group, Nicolai "dev1ce" Reedtz'i ajansın bünyesine kattığını kişisel hesabından yaptığı paylaşımla da duyurmuş oldu.

Ajans, dev1ce'ın Ninjas in Pyjamas ile yaptığı anlaşmada da pay sahibi olduğunu belirtti. Buradan da dev1ce'ın NIP'ten önce yeni ajansıyla çalışmaya başladığını anlıyoruz. Yapılan anlaşmanın detaylarına göre ajans, profesyonel oyuncunun reklam, marka ve ürün sponsorluklarını değerlendirecek.

Ajans ayrıca aktif olarak Puma, Spotify, New Look, Braun, Primark, TUI gibi uluslararası düzeyde tanınan firmalarla birlikte çalışıyor. Firmanın birçok bağlantıya sahip olması da dev1ce'ın gelecek anlaşmaları için büyük bir etki yaratacak.

Kaynak: Playerbros

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