Ünsal, 'Kurban Bayramı Türk milletine huzur ve mutluluk getirsin'
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Ünsal, 'Kurban Bayramı Türk milletine huzur ve mutluluk getirsin'

Ünsal, 'Kurban Bayramı Türk milletine huzur ve mutluluk getirsin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Kurban bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Kurban bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ünsal, "Bu kurban bayramı Müslüman  ve Türk alemine huzur ve mutluluk getirsin. Bu kurban bayramında çok mutluyuz. 30 yıldır işgal altında bulunan  Karabağ işgalden kurtarılmış Türk düşmanı olan Ermeniler Türk yurdu Karabağ'dan atılmıştır. Düne kadar Ermeni bayrağı dalgalanan topraklarda şimdi üç renkli Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Çok mutlu ve sevinçliğiz. Bu bayram Türk dünyasına huzur ve barış getirsin. Ezan sesleri hiç susmasın. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, küskünlerin barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Bayramlar berekettir, bir yanı özlem, öbür yanı umuttur; yarınlara niyettir. Türk bayrağı altında, yekpare bir üniter, ulus devlet olarak, milletçe hep bir arada, mutlu, iyilik güzellik sevgi esenlik dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmemiz ve Allah'ın sevdiklerinizle birlikte size, milletimize ve tüm inananlara nice huzurlu, güzel, aydınlık, bereketli, hayırlı  bayramlar nasip etmesi dileğiyle, Kurban bayramınız kutlu, günlerinizin mutlu, geleceğiniz ve yolunuz aydınlık, her şey gönlünüze göre güzel ve hayırlı olsun" dedi. - IĞDIR

Ünsal, 'Kurban Bayramı Türk milletine huzur ve mutluluk getirsin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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