Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı Instagram'a damga vurdu. Eğlenceli anların yaşandığı videoda 17 ünlü isim hünerlerini sergiledi. Videonun başlığı ise "Güzel" delirdik oldu. Video kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştı.