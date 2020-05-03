Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
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Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
03.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:27

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı Instagram'a damga vurdu. Eğlenceli anların yaşandığı videoda 17 ünlü isim hünerlerini sergiledi. Videonun başlığı ise "Güzel" delirdik oldu. Video kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden çılgın akımlara imza atıyor.

AKIM DÜNYAYA YAYILIYOR

İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu beğeni rekoru kırdı

KISA SÜREDE 1 MİLYON İZLENDİ

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt'ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. Ünlü isimler sosyal mesafe dövüşü akımıyla video çektiler. Video kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu beğeni rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu beğeni rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu beğeni rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
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