Ünlü Youtuber Etika New York'ta ölü olarak bulundu! Etika kimdir?

Etika olarak bilinen 29 yaşındaki Youtuber Desmond Amofah'ın, 19 Haziran gününden bu yana kayıp olduğu söyleniyordu ve Youtuber'ın ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Desmond Amofah kimdir?

Minecraft ve Nintendo videoları ile tanınan YouTuber Desmond Amofah, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ölü bulundu. Geçtiğimiz hafta intiharla ilgili düşüncelerini paylaştığı bir video yayınladıktan sonra kayıplara karışan Amofah, 19 Haziran'dan itibaren aranıyordu. Amofah'ın yayınladığı video, daha sonra platformun topluluk kurallarını ihlal ettiği için YouTube tarafından kaldırıldı.

ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Oyun videolarıyla tanınan Youtuber'ın eşyalarının cumartesi gecesi Manhattan Köprüsü'nün yakınında bulunduğunu açıklayan New York Polis Departmanı, bölgede yapılan aramaların ardından ünlü YouTuber'ın cansız bedenine ulaştı. Amofah, bir süredir zihinsel sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Ekim 2018'de YouTube kanalına pornografik içerik yüklediği için kanalının kapatılmasının ardından, "ölmek istediğini" dile getirmişti.

POLİS MEMURUNA SALDIRMIŞTI

Etika, Nisan ayında intihar teşebbüsü sebebiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra Brooklyn'de bir hastaneye yatırılmış ancak Mayıs ayında bir polis memuruna saldırmıştı. YouTube Creators, resmi Twitter hesabından, Amofah'ın sevdiklerine ve hayranlarına başsağlığı dileyerek, Amofah'ın platformun en sevilen içerik oluşturucularından bir tanesi olduğunu söyledi. Ayrıca YouTube, tweet'te zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişiler için bir yardım hattı paylaştı.