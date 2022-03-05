Ünlü yönetmeni hedef gösteren Arda Kural'dan ortalığı karıştıracak sözler: Beni kıskandı

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan uzak kalan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Kural, Haberler.com stüdyosuna konuk olarak Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"MUSTAFA ALTIOKLAR BENİ KISKANDI"

Yıllar sonra mesleğine geri dönmek istediğini söyleyen Arda Kural, ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Başarısından dolayı kıskanıldığını söyleyen Kural, "24 yaşında senaryosunu kendi yazdığım bir film çektim. Mustafa Altıoklar'a izlettiğimde 'sen bize küfür mü ediyorsun?" gibi enteresan bir çıkışta bulunmuştu. Beklediğim o değildi. Ben sanatsal olarak bakarak senaryonun yazılışına falan bakmasını istemiştim. Mustafa Altıoklar'ın beni kıskandığını hissettim. Ona göre onun önüne geçiyorum ve ondan daha fazla dikkat çekeceğim gibi şeyler olabilir. Annem insanlara karşı beni hep uyarırdı. Hep 'insanlar senin önüne geçmeye çalışacak' diyordu ve nitekim de öyle oldu. Bunu da başardılar. Emret Komutanım serüveninden başlayan beni baskı altına alıp ezmeye çalıştılar. Beni kendime başarısız hissettirdiler ve özgüvenimi kaybettim" dedi.

Mustafa Altıoklar