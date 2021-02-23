Ünlü yıldız hem güldü, hem ağladı: Bir kar fırtınasının ortasında siz kollarımdayken...

İKİZLERE SÜRPRİZ HAZIRLADI

pez de çocuklarının büyümesinin heyecanını ve mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada Lopez, kızı Emme için de güzel bir sürpriz hazırladı. Emme, doğum günü hediyesi olarak ünlü müzisyen Lenny Kravitz'ten gitar çalma dersi aldı.

BİR KAR FIRTINASININ ORTASINDA...

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından da ikizlerinin yeni yaşlarına girdiği gün neler hissettiğini paylaştı. Çocuklarının bu kadar çabuk gençliğe doğru yol almasına inanamadığını belirten Lopez "Bir kar fırtınasının ortasında onları kollarımda taşıdığımdan bu yana 13 yıl geçtiğine inanamıyorum" diye yazdı.

'ANNENİZ SİZİ ÇOK SEVİYOR' Lopez, çocukları sayesinde hayatını yeniden düzene koyduğunu ve gerçek sevginin anlamını öğrendiğini de mesajında dile getirdi. "Bu sabah çok çeşitli duygular hissediyorum" diye yazan Jennifer Lopez " Çok gururlu, çok mutlu ve zamanı durduramadığın için kalbim kırık" diye yazdı. Ünlü yıldız "Anneniz sizi sonsuzluğun da ötesinde seviyor" diye bitirdi mesajını.

KRAVITZ GİTAR DERSİ VERDİ

Jennifer Lopez, sosyal medya sayfasında da o gün ikizlerinin doğum günü neler yaşadıklarını gözler önüne seren videolar paylaştı. Güne, çocuklarına yatakta sabah kahvaltısı yaptırarak başlayan Lohez, kızı Emme için de güzel bir sürpriz hazırladı. Ünlü müzisyen Lenny Kravitz, Emme'ye yeni yaşına özel bir gitar dersi verdi.

EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ

Jennifer Lopez ve ikizlerin babası Marc Anthony, 2004 yılında evlendi. O dönemde gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Jennifer Lopez ile Marc Anthony'nin evlilikleri, uzun sürmedi. Çift. 2014 yılında boşandı. O arada da ikizleri Max ve Emme dünyaya geldi.

KALABALIK AİLE Lopez'in çocukları ünlü yıldız ve nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte yaşıyor. Onlara zaman zaman Rodriguez'in eski evliliğinden dünyaya gelen iki kızı da eşlik ediyor. Lopez, Marc Anthony ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

ÜÇ EVLİLİK YAPTI

Lopez, 1997 ile 98 arasında Ojani Noa ile ilk evliliğini yaptı. Bu bir yıllık evliliğin ardından 2001 ile 2003 arasında da Chris Judd (yukarıda) ile evli kaldı Lopez. En uzun evliliğini de Marc Anthony ile yapmış oldu. Lopez'in Ben Affleck ile yaşadığı aşk ve ilişkisi de uzun süre gündemde kalmıştı.

Kaynak: Hürriyet