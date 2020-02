Ünlü yazar Güneş Altunkaş'ın yeni kitabı Hokus Pokus'un tanıtımı yapıldı

09.02.2020 00:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:31

Güneş Altunkaş'ın yeni kitabı Hokus Pokus Nemesis Yayınevinden çıkan kitap, polisiye türünde ve yazarın ikinci kitabı.

Merve Özkaynak, Vural Yaşaroğlu,Ufuk Altunkaş, Oktay Yılmaz ve Yunus Karslıoğlu gibi iş ve medya dünyasından bir çok ünlünün katıldığı lansmanda, yazar Güneş Altunkaş "Her tür şiddete hayır" temalı kitabı için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve şöyledevam etti;

"Yeni bir kitap yeni bir heyecan bu sefer polisiye bir roman ile karşınızdayım. Her sayfasını okuduğunuzda sizi şaşırtacak, bazen gülümsetecek, bazen hüzünlendirecek, bazen ise hiddetlendirecek bir hikaye ile geldim. Son yıllarda her geçen gün artan kadın ve çocuk cinayetlerine kesin bir dille büyük harflerle tepki verip şiddetin her türlüsüne HAYIR diyen "Hokus Pokus" unuttuğumuz, kenara ittiğimiz bir çok duyguyu bizlere hatırlatıp hayatı tekrar tekrar sorgulatacak. Bize de bunun için Komiser Ercüment kısaca Ercü ve arkadaşları yardımcı olacak. Hikayesin de iyilerin ve kötülerin karşı karşıya geldiği bu kitap katledilen baş tacımız kadınlara ve çocuklara ithafen yazılmıştır.

HOKUS POKUS ÖZET

Bir sabah uyandıklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Cinayetleri çözmedeki başarısıyla bir efsane haline gelen Komiser Ercüment, suç dolu İstanbul sokaklarının korkulu rüyasıdır. Doğduğu günden bu yana yaşadığı acılar ona hayatla başa çıkmayı öğretirken, çözdüğü her cinayetin ardından bir başka kötülükle yüzleşmeye devam eder. Özellikle de şiddet görüp katledilen kadınlarla çocukları ve bu zulme tanık olan insanları tanıdıkça tek başına bile olsa kötülüğe karşı savaşmaya ant içer.

Bir gün genç komiser, yirmi yedi yıldır aranan katil zanlısı Bahtiyar'la sorgu odasında karşı karşıya gelir. Bulgaristan'da bir devlet adamını öldürmekle suçlanan Bahtiyar ısrarla masum olduğunu söyler. Bu sözler, köşeye sıkışmış bir adamın kendini kurtarma çabaları mı, yoksa yirmi yedi yıldır su yüzüne çıkmayı bekleyen gerçeklerin ayak sesleri midir? Ercüment cevapları bulmak için geçmişin izini sürmek zorunda kalacak, ulaştığı gerçek ise birçok insanın hayatını bir anda değiştirecektir.

YAZAR HAKKINDA

Güneş Altunkaş, 1984İstanbul doğumlu. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı ile Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi aldıktan sonra spikerlik ve sunuculuk için akademik eğitimini de tamamlayan Altunkaş, habercilik hayatının yanı sıra birçok reklam filminde seslendirme dublaj yaptı. Uzun yıllar film sektöründe genel sanat yönetmeni olarak görev alan Altunkaş, eşzamanlı olarak ulusal yazılı basında yaşama dair yazıları ve röportajlarıyla ses getirdi. Medya genel koordinatörlüğü ve film şirketlerinde yöneticilik de yapan yazar, Kapının Ardındaki Ben adlı kitabıyla yayım hayatına başladı. Polisiye türünde kaleme aldığı "her tür şiddete hayır" temalıHokus Pokus yazarın ikinci kitabıdır.