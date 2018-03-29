Ünlü Yazar'dan Çarpıcı Sözler; "Toplum Cinselliği Bilmiyor"

Ümit, romanına da konu olan cinsel istismar ve taciz konularının altında yatan nedenlere bakılması gerektiğini söyledi.

Ahmet Ümit; "Linç edelim, hadım edelim, hapislere atalım. Peki yapalım. Ne fark edecek ? Bunun altında ne var ? Yetişkin bir insan, bir çocuğu nasıl taciz eder ? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Çocuk şefkat beklerken, şehvet duyan yetilşkinler.. Roman'da konuşmaya çalıştığım biraz da bu." Dedi.

Ahmet Ümit, toplumun cinselliği şiddet aracı olarak kullandığını vurgularken; "Toplum cinselliği bilmiyor, konuşmuyor. Cinselliğini doğru yaşamayanda psikolojik problemler oluyor.Aileler çocukları ile bunu konuşmalı.Bu bir tabu olmamalı. Biz bu konuları konuşamıyoruz. Çocuklarımız, vücutlarını tanımalı. Onlara, 'Bak bedenin özel. Kimse dokunmamalı' demeyi bilmeliyiz. Yapmadığımız, konuşmadığımız ve öğrenmediğimiz sürece; tacizleri ve pedefoliyi konuşuruz." Dedi.

AHMET ÜMİT KİMDİR?

Ünlü yazar Ahmet Ümit kimdir? Birçok öyküsünden esinlenilerek dizi ve filmler çekilen Ahmet Ümit nerede ve ne zaman dünyaya geldi?

Ahmet Ümit, 1960 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Babası kilim tüccarı, annesi terzi olan Ahmet Ümit'in kendinden büyük 6 kardeşi vardır. Liseyi Gaziantep Atatürk Lisesi'nde okudu. Liseyi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bitirdi.

1979 yılında İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Üniversite öğrencisi iken 1981 yılında Vildan Hanım ile tanıştı ve evlendi. 1982'de düzenlenen "Anayasaya Hayır" kampanyasında aktif rol aldı. Türkiye'de askeri rejimin olduğu o dönemlerde Ahmet Ümit askeri rejime karşı mücadele eden sol bir örgütün içerisindedir. 82 Anayasası'na karşı duvarlara afişler yapıştırırlar. Ve Ümit'in birkaç arkadaşı yakalanır. O da operasyon hakkında bir rapor yazar. İşte o raporla aslında ilk hikayesini yazmıştır. O hikaye Prag'da 40 ayrı dilde yayınlanan Barış ve Sosyalizm Sorunları Dergisi'nde yayınlanır. Ve böylece Ümit'in ilk hikayesi 40 ayrı dilde yayınlanmış olur. 1983 yılında Üniversiteden mezun oldu.

Türkiye Komünist Partisine (TKP) üye oldu. 1985 yılında parti tarafından Moskova'ya gönderilerek 1986 yılına kadar Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim gördü.

Moskova'da iken şiir yazmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında yazdığı "Kar Kokusu" adlı romanı, bu dönemde yaşandıklarından izler taşır.