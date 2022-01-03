Kara para aklama olaylarıyla gündem olan yayıncı Jahrein, Twitch ile yollarını ayırdı

Twitch platformunda yaşanan kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarının yaşanmasının ardından Twitch'in herhangi bir yaptırım uygulamaması nedeniyle Jahrein de dahil olmak üzere birçok Twitch yayıncısı bu duruma tepki göstermişti. Gösterilen tepkilerin de yersiz kalması sonucunda Jahrein, Twitch'i bıraktığını açıkladı.

JAHREIN, TWITCH'TEN AYRILDI

Jahrein'in geçtiğimiz aylarda Twitter'dan yaptığı açıklamada Twitch ile Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunduğu nedeniyle Twitch'i sözleşmesi bittikten sonra bırakıp farklı bir platforma geçeceğini açıklamıştı. Ancak Mayıs ayına kadar dayanamayan Jahrein, 31 Aralık akşamı yaptığı videolu açıklamada Twitch'ten ayrıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

Jahrein'in yaptığı videolu açıklamada ilk olarak kara para akladığı halde yayın açmaya devam eden yayıncılara, "Terbiyesiz yani başka bir şey diyemiyorum" dedi. Açıklamasının devamında Twitch'i terk ettiğini, ihtar attığını ve Twitch'ten ayrıldığını açıkladı. Twitch ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Jahrein, "canları isterlerse beni dava etsinler" diyerek mahkemeye verilmeyi göz aldı ve Twitch'ten ayrıldı.

''MAHKEMEYE VERİLMEYİ GÖZE ALDIM''

Ayrıca Jahrein, yılbaşı akşamı Instagram hesabından, "Twitch ile sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde feshettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak, rahat olduğum 'comfort zone'umdan çıkarak yapılması gerekeni yaptım" şeklinde açıklamada bulundu.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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