Ünlü virtüöz Baktagir, "Kalbimizin notası fa, rengi yeşil"

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Millet Kıraathanesi Sohbetleri'ne konuk olan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü, sanatseverlerle buluştu.

Çello ve kanunun buluşmasında konuşan Göksel Baktagir, vücuttaki her merkezin bir frekansı ve rengi olduğunu belirterek, "Örneğin kalbimizin notası fa ve rengi yeşil" dedi.

"İNSAN VÜCUDUNDA YEDİ ENERJİ MERKEZİ VARDIR"

Başakşehir Belediyesi Kıraathane Sohbetleri'nin yeni yıldaki ilk konukları, ünlü kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü oldu. Müzik kültürü sohbetleri beğeniyle takip edilen ikilinin Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki programına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konuklar, iki saat süren programda müziğe ve sohbete doydu.

İnsan vücudundaki yedi enerji merkezinin kendilerine has notası ve rengi olduğunu dile getiren Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" diye konuştu. Herkese musikiyle ilgilenmelerini tavsiye eden Baktagir, "Bizler, musikiyi bir tedavi yöntemi olarak kullanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Selçuklu'dan beri müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARA MİNİ KANUN PROJESİ HAZIRLIYORUZ"

Çocuklara müziği daha çok sevdirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Baktagir, şunları kaydetti: "Kanun, Türk müziğinin piyanosu olarak tabir edilir. Bu güzel enstrümanın ilgilisi çoktur ancak boyu ve kilosu nedeniyle çocuklar başlangıç dönemlerinde biraz zorlanabiliyorlar. İşte ben de buradan hareketle 12-14 yaşında kanun öğrenmek isteyen çocuklara yönelik mini kanun projesi üzerine çalışıyorum."

Çello sanatçısı Murat Süngü de, geçen ay Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olduklarını ifade ederek, "Müzik herkese lazım" şeklinde konuştu. Başakşehirli sanatseverler, "Dalgalar", "Masum Aşk" gibi muhteşem eserlerini icra eden ikiliyi program sonunda uzun süre alkışladı, sanatçılarla sohbet etme imkanı buldu.

Kaynak: DHA