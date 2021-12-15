Ünlü Twitch yayıncısı Dr Disrespect kendi oyun stüdyosunu kurdu

Geçtiğimiz aylarda oyun stüdyosu başkanı için bir iş ilanı oluşturan Dr Disrespect, AAA oyun stüdyosuna başlamaya hazır olduğunu söyledi. 14 Aralık'ta oluşturduğu oyun stüdyosu Midnight Society'nin lansmanını yaptı.

OYUN STÜDYOSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Oluşturduğu oyun stüdyosu için ilk projelerinden bahseden Dr Disrespect, aklındaki ilk oyunların Call of Duty ve H1Z1 oyunlarından ilham alacağını açıkladı. Call of Duty ve Halo veteranları Robert Bowling ve Quinn DelHoyo ile birlikte çalışacak olan Dr Disrespect, oyun stüdyosu Midnight Society'nin lansmanını duyurdu.

DAHA ÖNCE CALL OF DUTY OYUN STÜDYOSUNDA ÇALIŞTI

Dr Disrespect, milyonlarca takipçisini topladığı tam zamanlı yayına geçmeden daha önce, Call of Duty stüdyosu Sledgehammer Games'te geliştirici olarak çalıştı ve 2014'ün Advanced Warfare'i üzerinde çalıştı. Bu nedenle de oyun stüdyoları hakkında bilgi birikimi bulunmaktadır.

"HEP BUNU HAYAL ETTİM"

Dr Disrespect, kurduğu oyun stüdyosu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Uzun zamandır oyuncu, yayıncı ve eski bir oyun geliştiricisi olarak, çoğu zaman tüm toplulukların ilk günden itibaren geride kalabileceği harika oyunlar yaratmayı hayal ettim. Vizyonum, tek ve bitmiş yayıncılık modeline meydan okuyan oyunlar yapmak ve onları başarıya ulaştıran tüm hayranları ve etkileyicileri ödüllendirmek. Herkese ne planladığımızı göstereceğim için çok heyecanlıyım."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet