Ünlü türkücüden 'İbrahim Tatlıses öldü' haberlerine tepki
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Ünlü türkücüden 'İbrahim Tatlıses öldü' haberlerine tepki

Ünlü türkücüden 'İbrahim Tatlıses öldü' haberlerine tepki
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleşen operasyonun ardından Tatlıses kısa süre sonra taburcu edildi.

Bazı sosyal medya hesapları 'İbrahim Tatlıses öldü' haberleri paylaşılınca ünlü türkücü isyan etti.

Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses şunları söyledi;

5-6 gündür aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var. Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez ben bitti demeden bitmez!

Kaynak: Hürriyet

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