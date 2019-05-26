Ünlü Türk kadın şefleri gastronomi kenti Gaziantep'te

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Kreatif Şehirler Ağında 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, Türkiye'nin başarılı kadın şeflerini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gaziantep'te Ramazan Kadın Şefler Buluşması" iftar programı kapsamında 15 kadın şefle, Tahmis Kahvesi'nde iftar sonrası kahve içen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın şeflere Gaziantep mutfağını anlattı. Gastronomi sektörünün başarılı kadın şefleri, Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Programa katılan Mittag Şefi Fatma Yıldırım, Morini Şefi Mihta Yıldırımtaş, Five O'clock Şefi Çiğdem Seferoğlu, Şans Restaurant Şefi Melda Farimaz, Büyük Kulüp Şefi Gülşah Şat, Danışman Şef Ceyda Baza, Alaf Restaurant Şefi Tuğba Yazıcı, Unilever Head Chef Yasemin Ataman, Çikolata sanatçısı Gamze Baş, TV programcısı Elif Korkmazel, TV sunucusu ve Lady Burger Kurucusu Pınar İshakoğlu, Sunucu Şef Sinem Çapraz, @damaktandimaga ve çikolata şefi Gamze Baş, Gazi şehrin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kale çevresi, Elmacıpazarı, Hamam Müzesini ziyaret eden konuklar, eşsiz lezzetiyle adından söz ettiren Antep mutfağına hayran kaldı.

Şef Doğa Çitçi'nin sunumuyla Mutfak Sanatları Merkezindeki iftar yemeğiyle orucunu açan Türkiye'nin en iyi kadın şefleri, başkan Şahin'le, Türk gastronomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, konuklarına Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere verdiği destekleri anlattı, Antep mutfağına güneşin, toprağın ve suyun etkisinden bahsetti.

Ramazan ayında Gastronomi kentinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren kadın şefler, eşsiz Antep mutfağının tanıtılmasında büyük bir çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sektörle ilgili çalışmalarını büyük bir heyecanla dinlediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA