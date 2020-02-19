Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
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Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart'ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratacak. Yaptığı şovlar ve podyumunda yürüttüğü dünyaca ünlü top modeller ile uluslararası bir üne kavuşan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez ünlü topmodel Alessandra Ambrosio'yu Göbeklitepe'de yürütecek

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

& ;17 Mart günü Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şov için özel bir sahne hazırlanıyor. Koreografisini Yasin Soy'un hazırladığı şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak.

Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan 'ye dönüştürülecek. Ünlü top model Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.

Kaynak: Snob Magazin

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