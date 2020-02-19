Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41

& ;17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şov için özel bir sahne hazırlanıyor. Koreografisini Yasin Soy'un hazırladığı şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak.

Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Ünlü top model Alessandra Ambrosio Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.