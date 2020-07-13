Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı
Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı.
13.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30
Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile tatil yapan ünlü sunucu aldığı fazla kilolar ile dikkat çekti.
Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolarla şaşırttı. Eski fit görünümünden eser kalmayan Büyüktopçu son olarak Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı. - MUĞLA
Kaynak: İHA