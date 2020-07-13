Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı
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Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı.

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı
13.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30

Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile tatil yapan ünlü sunucu aldığı fazla kilolar ile dikkat çekti.

Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolarla şaşırttı. Eski fit görünümünden eser kalmayan Büyüktopçu son olarak Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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