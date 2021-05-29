Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören ve şu anda durumu iyi olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni projesindeki partneri belli oldu. Yapımcı Polat Yağcı, ünlü şovmen Erbil'e yeni programında kızı Yasmin Erbil'in eşlik edeceğini söyledi.

Türk televizyon dünyasının önemli isimleri arasında yer alan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüş ve durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu olmuştu.

PROJE HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BİLİNİYORDU

Son zamanlarda daha fazla medyada görünmeye başlayan ünlü şovmenin, yeni bir proje hazırlığında olduğu biliniyordu. Detayları henüz bilinmeyen projeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak

YASMİN ERBİL, BABASINA EŞLİK EDECEK

Programla ilgili yaşanan yeni gelişmeye göre Mehmet Ali Erbil'in programdaki partneri kızı Yasmin Erbil olacak.

YAĞCI: BİZE NASİP OLDU

Ünlü yapımcı Polat Yağcı söz konusu haberi "Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu" notuyla sosyal medya hesabından açıkladı.

"Allah utandırmasın çok yakında kavuşuyoruz" diyen Mehmet Ali Erbil ise hem aşk hem iş hayatında eskiye dönme yolunda büyük adımlar attı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri, kızı Yasmin Erbil olacak - Haberler Magazin
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