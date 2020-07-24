Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Türkiye'nin ünlü şeflerinden ve MasterChef programının jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü aşçı Mehmet Yalçınkaya'nın yaşamını yitiren babası Seyfettin Yalçınkaya (69) memleketi Bolu'da toprağa verildi. Mehmet Yalçınkaya'yı televizyon programındaki arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti. Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi.

YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı. Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti.

Cenaze töreninden kareler;

Kaynak: DHA