Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak
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Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak

Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak
Snob Magazin - Haberler | Magazin

5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı olması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim. İnşallah bebeğimde antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorumla izin verdi. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronaya yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuştu.

"HAMİLELİĞİ HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım."

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bengü, ikinci bebeklerine eşinin ismi Selim'i koyacaklarını söyledi. Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını verdi.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep adında bir kızı bulunuyor. 5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda ikinci kez anne olacak.

Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak
Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak
Ünlü şarkıcının bebeği antikorlu doğacak

Kaynak: Snob Magazin

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