Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz koydurduğunu açıkladı. İşte ünlü şarkıcının şaşırtan açıklamaları...

Ünlü şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlere, "Eskiden sorun yaratmıyordu. Ama demek ki o da değişti. Eve haciz koydurdu. Artık parası neyse ödeyeceğiz. Chloe'nın parası bende kalmaz!

Sarıyer Belediyesi'ne 25 bin lira, eski eşim Chloe'ye 600 bin lira borcum var. Sağlık olsun, ödeyeceğiz" diyerek sitem etti.

Sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç "Nazar değdi galiba. Seçil Gür ile ilişkimiz yürümedi" dedi.

"KUMARDA ÇOK PARA KAYBETTİM"

Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in "Bütün telif haklarını sattı. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı. Evinde kumar oynamak için sattı! Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası o sattığı adama gidiyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Onu parasızlıktan satmadım. 5 sene önce bestelerimin teliflerini takip etsin diye verdim. Kumar konusunda ise haklı. Kumarda çok para kaybettim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku!

Kaynak: Snob Magazin

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Emel Sayın Enis Arıkan Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Gareth Bale Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 00:19:21. #1.15#

title