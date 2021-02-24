Ünlü şarkıcı Seda Üren ve eşi aylar sonra alışverişe çıktı! O detay dikkat çekti
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Ünlü şarkıcı Seda Üren ve eşi aylar sonra alışverişe çıktı! O detay dikkat çekti

24.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:41
Ünlü şarkıcı Seda Üren ve eşi aylar sonra alışverişe çıktı! O detay dikkat çekti

Ünlü sanatçı Seda Üren, iş insanı eşi Ercüment Nefesoğlu'yla önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu, "Çok kilo aldım, göbeğini çekmeyin" diyerek gazetecilere takıldı. İşte ayrıntılar...


Pandemi nedeniyle yaklaşık altı ay sonra Nişantaşı'na alışverişe çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Altı ay sonra dışarı çıkınca kendimi bir tuhaf hissettim. Nasıl davranacağımı şaşırdım" diyerek dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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