Ünlü şarkıcı Seda Üren ve eşi aylar sonra alışverişe çıktı! O detay dikkat çekti

Pandemi nedeniyle yaklaşık altı ay sonra Nişantaşı'na alışverişe çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Altı ay sonra dışarı çıkınca kendimi bir tuhaf hissettim. Nasıl davranacağımı şaşırdım" diyerek dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin