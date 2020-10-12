Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
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Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı

12.10.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:49

Ünlü popçu İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Derici'ye bir takipçisinden gelen "Neden evlenmiyorsun? sorusuna "Çünkü evlilik para tuzağı" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin kendisi hakkında merak ettiği soruları cevaplayan Derici'nin cevapları yine şaşırttı.

Şarkıcı, "Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?" sorusuna, kendine has üslubuyla "Hayır, andaval olması yeterli" diye yanıt verdi.

İrem Derici, "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna da "Çünkü evlilik para tuzağı" dedi.

FIRSATÇILAR KAPIYA DİZİLMŞTİ

"Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?" sorusuna Derici, "Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Haber Yorumları (6)
XXXXX: Doğru söylüyor evlen 2 gün sonra boşan nafaka tazminat vs özellikle bayanlar çok yapıyor bunu
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GAMZE: Kapak fotoğrafınınözenle seçtiniz herhalde ateşi bol olsun
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ALEEDDİN: MORALİM HİC İYİ DEĞİL.AĞIR DEPRASYON GEÇİRİYORUM.HAYAT BENİM İÇİN ÇEKİLMEZ OLDU.YAŞAMA SEVİNCİMİ KAYBETTİN.HİÇ ARKADAŞIM YOK.NE ARAYANIM VAR NE SORANIM VAR.HAYATA KÜSTÜM.SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR.
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