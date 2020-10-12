Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı

Ünlü popçu İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Derici'ye bir takipçisinden gelen "Neden evlenmiyorsun? sorusuna "Çünkü evlilik para tuzağı" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin kendisi hakkında merak ettiği soruları cevaplayan Derici'nin cevapları yine şaşırttı.

Şarkıcı, "Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?" sorusuna, kendine has üslubuyla "Hayır, andaval olması yeterli" diye yanıt verdi.

İrem Derici, "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna da "Çünkü evlilik para tuzağı" dedi.

FIRSATÇILAR KAPIYA DİZİLMŞTİ

"Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?" sorusuna Derici, "Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti" şeklinde yanıt verdi.