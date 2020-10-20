Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti
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Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti

20.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:58

Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklayan ve Türkiye tatiliyle gündemde olan Macar asıllı Amerikalı şarkıcı Halsey, saçlarını kazıtıp sosyal medya hesabından paylaştı. Halsey, yeni imajıyla takipçilerini şoke etti.

Ünlü şarkıcı Halsey, yeni imajını Instagram hesabından paylaşıp, "Tam bere havası" notunu düştü. Saçlarını kazıtan 26 yaşındaki Halsey, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Bir videosunu yayınlayan Halsey, "Bunu yaptım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kazanmış saçlarını özlediği için böyle bir değişiklik yaptığını ifade etti.

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamıştı. Macar asıllı yıldız, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlamış ve çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Türkiye tatiliyle gündemde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.

Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti

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Haber Yorumları (1)
MİNE: Böylede güzel kız Geçenlerde Bizim Yıldız Tilbede Kestirmişti Kökü sende nasıl olsa
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500
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