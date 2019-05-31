Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu anjiyo oldu
Sevilen şarkıcı Emel Müftüoğlu, anjiyo olduğunu söyledi. Kalbinde ağrı hissettiği için ufak bir operasyon geçirdiğini söyleyen Müftüoğlu "Korkulacak bir şey yok" dedi.
57 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevilen şarkıcının kolundaki bandaj ise görenlerin dikkatini çekti.
"KALBİMDE AĞRI HİSSEDİYORDUM"
Kolundaki bandajın ne olduğunu soran gazetecilere özel bir hastanede anjiyo olduğunu söyleyen Emel Müftüoğlu, "Kalbimde uzun zamandır ağrı hissi vardı. Geceleri uyuyamıyordum. Evham yaptım kendime. Biraz önce anjiyo oldum ve sonuç temiz çıktı" dedi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Korkulacak bir şey olmadığını dile getiren şarkıcı, "Her şey yolunda ve psikolojik olarak rahatladığım için de alışverişe çıktım. Çocukluğumdan bu yana sigara içiyorum, dikkat etmek gerekir'' diye konuştu.
YORUMLAR (4)
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Damar ve göğüs hastalıklarında tek bir hastane vardır ''Dr. Siyami Ersek'' mükemmel işinin uzmanlarının toplandığı merkez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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amannnn ne korktum ne korktum sorma gitsin nerdeyse korkudan ölecektim hahahhahahahahahaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yok ben korkanlardan değilim çünkü hayranı değilimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zerre umurumuzda değil açıkçasıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır