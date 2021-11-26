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Ünlü şarkıcı düşük yaptı! Gözyaşlarına boğuldu

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Ünlü şarkıcı düşük yaptı! Gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, düşük yaptığını duyurdu. İşte üzen gelişmenin perde arkası...

'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan, müzik kariyerine henüz 11 yaşında başlayan Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı.

10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, duygu dolu bir mesaj ile duygularını takipçileriyle paylaştı.

Jessie J duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu yazdığıma pişman olabilirim veya olmayabilirim, aslında bilmiyorum. Tek bildiğim bu gece şarkı söylemek istediğim. Kederden ya da süreçten kaçtığım için değil, bu gece şarkı söylemenin bana yardımcı olacağını bildiğim için... Bazı insanların konserimi iptal etmem gerektiğini düşüneceğini biliyorum. Şarkı söylemeye gençken neşe için, ruhumu doldurmak ve hiç değişmeyen öz sevgi terapisi için başladım ve bunu kendi yolumla işlemeliyim.

Kendi kendime bir bebek sahibi olmak istedim. Çünkü bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım...

"MİLYONLARCA KADININ YAŞADIĞI BİR ACI"

Hala şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden milyonlarca kadının bu acıyı hissettiğini biliyorum. Onlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissi."

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