Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı

13.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:54
Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Birkaç gün önce hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi duyuran Akalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yakın arkadaşı Alişan ile sabah programı sunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasıyla programa çıkamamış evinde karantinaya alınmıştı. Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi.

"HAFİF ATLATIYORUM"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akalın paylaşımında "Dünkü Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı

"TESTİNİZ POZİTİF ÇIKINCA HERKESE HABER VERİN"

Öte yandan Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek "Covid 19 testiniz pozitif çıkınca 'merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık... Ah ah" demişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı

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Haber Yorumları (1)
DEVLET NERDE ??: BUNLAR AYRILMIŞTI SÖZDE NERDE DEVLET HERKESİN HAKKINA GİREN İNSANLAR ŞUAN YAN YANA YENİDEN BİRLİKTE SONRADA NEYMİŞ EFENDİM BİZ FORMALİTEDEN BOŞANMADIK BUNE OZMAN DEVLETTTTT GÖR BUNLARI GÖR 1000 İŞÇİN HAKKINI YEDİ BUNLAR NERDE ADALET NERDEEEEEEEE
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