Ünlü şair sözleri, şairlerden kısa aşk sözleri nelerdir?

Şairler her konuda şiirler yazar ama insanların duygularına hitap eden şiirleri daha çok sevilir. Vatandaşlar da sevdiği şairlerin şiirlerini sosyal medyada yada arkadaş ortamında paylaşırlar. Biz de bu yazımızda sizlerden gelen - Ünlü şair sözleri nelerdir? Şairlerden kısa aşk sözleri nelerdir?-sorulara cevap verdik. İşte detaylar.

ÜNLÜ ŞAİR SÖZLERİ

-Ağrımasa bilir miyim yüreğimin yerini... - Sennur Sezer

-Aklımdan çıkmıyor… Aklım çıkıyor ama o çıkmıyor.- Oğuz Atay

-Yok öyle umutları söndürüp karanlıklara savrulmak. Aynı gökyüzünün altında bir direniştir yaşamak. – Nazım Hikmet

-Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim oysa. -Özdemir Asaf

-Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Varsın yara içinde kalsın dizlerim; yüreğim kadar acımaz nasıl olsa. - Cemal Süreya

-İlk izlenim çok önemlidir. İlk iki dakika kocaman bir yüreği var sanırsın. Sonra bir ömür o yürekte, ilk iki dakikayı ararsın. - İlhan Berk

-Bedenin yükünü ayaklar taşır. Ruhun yükünü yürekler. Can Yücel

-Bana hissettirdiklerini seviyorum. Sanki her şey mümkünmüş gibi, sanki yaşamaya değermiş gibi... - Cahit Zarifoğlu

-İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde… Özdemir Asaf

-Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüreğine. Gözlerin takılır kalırsa uzaklara. Hele kulakların deli gibi çınlarsa zamansız. Bil ki bir yerlerde özleniyorsun. – Attila İlhan

-Kırılmasın diye üzerine titrerdim. O hep üşüyorum sanırdı. Can Yücel

-Yaşamayı bu soğumuş cehennemde, ölü bir dost gibi içim titreyerek değil sade, yaşamayı yaşamak istiyorum! - Can Yücel

-Meğer susmak; İnsanın içiyle konuşmasıymış, geç farkettim.- Kahraman Tazeoğlu

-Beni öyle bir yalana inandır ki, Ömrümce sürsün doğruluğu. -Özdemir Asaf

-Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam. demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü... - Can Yücel

-Umut, mutlaka bir yerde bizi bekliyor. Az daha dayan gönlüm. Ahi Aratoğlu

-Zenginlik, sabahları simit yiyebilmektir. Merdivenleri yardımsız çıkabilmektir. Güzel günleri bekleyebilmektir. Kendine inanabilmektir. Zenginlik, varlığından mutluluk duyduğun her şeydir. - Can Yücel

-Sevdiklerinize zaman ayırın; yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır. William Golding

-Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.Dale Carnegie

-Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Çünkü gün gelir; Küçümsediğin her şey için önemsediğin bir bedel ödersin . - Tolstoy.

ŞAİRLERDEN KISA AŞK SÖZLERİ

-O halat öyle mi atılır, Yürek öyle mi bağlanır bir yüreğe? - Haydar Ergülen

-Sende bir şey var; bana derin derin nefes aldıran bir şey… - Pablo Neruda

-Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor. Sanırım artık insan, tutunamıyor insana… -Oğuz Atay

-Sana her zaman söylüyorum. Senin yüzünde gülmek var. Gülünce. Bir yaşam ordusu çıkıyor aydınlığa. – Edip Cansever

-Ne yani, papatyada bir yaprak daha olsaydı beni sevecek miydin? -Sunay Akın

-Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. - Cenap Şahabettin

-Bir sürü dostum içinde elbet düşmanım olacak; ama nerden bilebilirdim ki onca düşmanım içinde beni dostum vuracak . - Gorki

-İki kişi yalnız kalmaktansa, kalabalıkta yalnız olmak çok daha kolay.-Tomris Uyar

-Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. - Sabahattin Ali

-Düzenim bozulur, Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?-Şems-i Tebrizi

-Oysa insan olmak çoğalabilmektir başkalarıyla. İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa. – Ataol Behramoğlu

-Hayat üç buçukla dört arasındadır; Ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın.-Neyzen Tevfik

-Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.-Schiller

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