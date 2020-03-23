Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Haberler
Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

23.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:49
Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

15 Temmuz-Barış Kardeşlik Marşı ile milyonların gönlünde taht kuran, bugüne kadar sosyal içerikli konularda yazdığı şiirlerini besteleyerek, çektiği video kliplerle topluma anlamlı mesajlar veren Abdurrahman Delen, bu kez de Korona Virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan halkın haklı sesi oldu.

Virüs salgını bahanesiyle marketlerde ve Pazar tezgahlarında satılan ürünlere "fırsat bu fırsat" düşüncesiyle zam üstüne zam yaparak halkın cebinden milyonlarca lira kazanmak isteyen fırsatçı tüccarların bu tutumuna işaret eden Şair Delen, ilk kez denediği rap müzik melodilerini de kattığı türküyle stüdyoya girdi.

Farklı bir konseptte halkın içerisinde çektiği klibiyle adeta toplumun kanını emmeyi gözleyen fırsatçı zihniyete anlamlı mesajlar veren Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen'in yeni eseri henüz TV ekranlarında yayınlanmadan milyonların beğenisini kazandı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Abdurrahman Delen muhabirimize yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgını fırsat bilen birçok art niyetlilere bir halk ozanı olarak tepki göstermek istedim. Bu duygularla farklı bir format ile girdiğim stüdyoda türkü ve rap okuyarak tepkimi dile getirip, bu yapılanın toplumumuza yönelik büyük bir ayıp ve haksızlık olduğunu ifade etmeye çalıştım" dedi.

Ozanı Delen'in şiirinin dizeleri ise şöyle:

"Vatan değildir tasası, yeter ki dolsun kasası. Yokmu bunların yasası? Fırsatçılar, fırsatçılar. Yüzde yüz on zam bindirir, sonra yüzde on indirir. Yoksulu candan bezdirir. Fırsatçılar, fırsatçılar. Bahane eder dövizi, utanmaz kızarmaz yüzü. Fakirin cebinde gözü Fırsatçılar, fırsatçılar. Sabah akşam zam yaparlar, Halka hep kazık atarlar. Vicdanlarını satarlar. Fırsatçılar, fırsatçılar. Vatandaşın yüz karası, helal değildir parası. Şeytanların maskarası, fırsatçılar, fırsatçılar." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Haberler
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza Haberler
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Haberler
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Guido Senia Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Servet Yardımcı Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:33:10. #1.15#
title