Ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı: Saçların uzaması, uyguladığınız bakıma göre farklılıklar gösterir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı: Saçların uzaması, uyguladığınız bakıma göre farklılıklar gösterir

Ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı: Saçların uzaması, uyguladığınız bakıma göre farklılıklar gösterir
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Türkiye'de saç modasına öncülük yapan Osman Balcı, saçın yapısı hakkında bilgi verdi. Ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı "Kuaförlük sektöründe usta-çırak ilişkisine devam edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını, ancak akademik olarak kişisel gelişim eğitiminden saçın anatomisine kadar da öğrenilmesi gerekir. Ayrıca saçların uzaması, uyguladığınız bakıma göre farklılıklar gösterir" dedi.

Saçın yapısı hakkında bilgi veren ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı, şunları söyledi: "Saç, keratin adlı bir tür proteindir. Disülfit (kimyasal bileşik), yağ ve hidrojen bağları sayesinde yapısı daha dayanıklıdır. En dayanıklı katmanı ise dış katmandır. Saçın aslında kendi rengi yoktur, şeffaf olarak çıkmaya başlarlar. Saçın rengini içindeki melanin pigmenti verir. Her saçta eumelanin ve pheomelanin pigmentleri farklı miktarlarda üretilir. Onlarca farklı saç rengi ve tonu bu sayede oluşur. Saçın tipini (düz-kıvırcık) disülfit bağlarının yoğunluğu belirler. Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur. Saç ince yapıya sahip olmasına rağmen çok katmanlıdır ve çoklu liflerden oluşur. Saçtaki çatallanma bu yapıların ayrılmasıyla ortaya çıkar. Vücudun diğer bölgelerindeki kıl yapıları farklılık gösterse de temel yapı benzerdir."

"SAÇLARIN UZAMASI UYGULANAN BAKIMLARA GÖRE DEĞİŞİR"

Saçın günde ortalama 0,3 – 0,4 mm kadar uzadığını belirten Osman Balcı şöyle devam etti: "Bu rakam normal şartlar altında bir insan saçının ayda ortalama 9-12 mm arasında uzadığını gösterir. Ancak yine de saç uzama oranlarını etkileyen birçok değişken vardır. Saçların uzaması, saç tiplerine uygulayacağınız bakıma göre de farklılıklar gösterir. Yağlı saçlara sahip kişilere, kuru saç tipine uygun bakım yapılırsa saç sağlıklı uzamaz. Saç, derinin en üst tabakası olan epidermisten (deriyi oluşturan üç tabakadan en dıştaki), dermise (vücudu darbelere karşı koruyan kısma) uzanan dermal papillada (insan derisinde bulunan ve dermisin epidermise yaptığı küçük meme ucu şeklinde çıkıntılardır) folliküler ünitenin içinde oluşur. Daha sonra uzayarak epidermisi deler ve dışarı çıkar.

Saç, kök denilen bulbus kısmındaki hücrelerin salgısı ve çoğalarak yapı değiştirmesiyle oluşturularak cilt yüzeyine doğru itilir. Saçın oluşumu gibi saçı döken sebepler de bu bölümde etkili olmaktadır."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Erçel Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Adem Ljajic Samet Aybaba Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü saç tasarımcısı Osman Balcı: Saçların uzaması, uyguladığınız bakıma göre farklılıklar gösterir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:23:29. #1.15#

title